Canım Annem Mehtap kimdir?

Canım Annem dizisi hafta içi her gün heyecanlı bölümleriyle ekranlarda. Dizi oyuncuları da bir hayli merak ediliyor. Peki dizi oyuncularından Mehtap kimdir?

CANIM ANNEM KONUSU NEDİR?

Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir.

Zeynep’in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir. Murat’ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir.

Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep’in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep’in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar.

Son anda Zeynep’in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır. Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı’ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre’nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğrensin diye oraya göndermiştir.

DİZİ OYUNCULARINDAN MEHTAP

Mehtap karakteri dizinin merak edilen oyuncularından biri olmayı başarmıştır. Başarılı oyunculuğuyla öne çıkan Mehtap'ın bölümleride merakla seyrediliyor.