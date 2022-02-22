Canım Annem Halit kimdir? Kaç yaşında?

Canım Annem dizisi hafta içi her gün TV 8 ekranlarında. Dizinin oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Halit kimdir? Kaç yaşında?

Canım Annem'de Halit karakteriyle seyirciyle buluşacak Yavuz Pekdiker de, hikayenin o büyülü heyecanına kapılan isimlerden

YAVUZ PEKDİKER KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 14 Ekim 1963, İstanbul Kadıköy’ün Kalamış semtinde doğdu. Aslen Adanalıdır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İşletme Fakültesi mezunudur.

Tiyatroyu ailesinin itirazlarına rağmen seçti. Bundan da hiç pişman olmadı. Sanat hayatına ilk olarak Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde Fesih Egemen’den Tiyatro eğitimi alarak başladı. Şehir Tiyatrolarında oynadı, Reşit Gürzap, Şener Şen, İsmet Ay gibi ustalarla çalıştı. Ustaları hep birer okul gibi gördü.

Oyunculuğa başladığı 2008 yılına kadar Bir süre Cankurtaran Holdingde, Koç Grubunda çalıştı. Kamera önü oyunculukta önce Akbank feklam filminde oynadım, sonra Aşkın Bedeli, Şehrin Melekleri, Kurtlar Vadisi, Hatasız Kul olmaz, Kösem Sultan, Diriliş Ertuğrul, Evli ve Öfkeli, Diğer Yarım, İstanbul Sokakları gibi birçok film ve dizide oynadı. Yeni film ve dizi projelerinde yer almaya devam ediyor. İki defa evlenip ayrıldı, çocuk sahibi olmadı.