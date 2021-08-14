Canan Ergüder kimdir? nereli ve hastalığı ne?

Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından Canan Ergüder'in hayatı merak konusu oldu. Canan Ergüder kimdir, nerelidir ve hastalığı nedir?

Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı Savcı Esra karakteriyle çok geniş takipçi kitlelerine ulaşan Canan Ergüder bir süredir meme kanseri tedavisi görüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Canan Ergüder'in hayatı ve hastalığı ile ilgili merak edilenleri derledik...

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu.

Tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia'dır. 2007'de Türkiye'de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 yılında 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı "Kadın" rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’un yönettiği Son Umut (The Water Diviner) ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dress adlı filmlerde rol aldı.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış fakat yeni bir projede (Atlılar) yer almak için diziden ayrılmış ancak proje iptal olmuştur.

CANAN ERGÜDER'İN BABASI KİM?

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.

25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde "Feris Dikmen" karakterini canlandırmaya başladı.

CANAN ERGÜDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

6 Nisan 2021'de meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kemoterapi alan Canan Ergüder'in tedavisi devam ediyor.

CANAN ERGÜDER DİZİLERİ, FİLMLER, VE ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Yıl Yapım Rol Notlar

2007 Shooting Johnson Roebling Nancy Yardımcı karakter

2011 Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm Savcı Esra Başrol oyuncusu

Will Mina Bilic Yardımcı karakter

2014 Kurt Hilal Kısa film

Son Umut (The Water Diviner) Red Cross Nurse Yardımcı karakter

2016 Dar Elbise Venüs Başrol oyuncusu

2018 Kaos Fadime Başrol oyuncusu

Raveling Claire Kısa film

Yıl Yapım Rol Notlar

2007-2008 Bıçak Sırtı Serra (Piyano öğretmeni) Yardımcı karakter

2008-2009 Binbir Gece Eda Akınay Başrol oyuncusu

2010-2012 Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi Savcı Esra Başrol oyuncusu

2012 Atlılar Zikra Seslendirme

2013 Galip Derviş Leyla Gürsoy Konuk oyuncu

2014-2016 Güllerin Savaşı Gülfem Sipahi Başrol oyuncusu

2017 Yıldızlar Şahidim Zeynep Başrol oyuncusu

2019 Behzat Ç. Savcı Esra Yardımcı karakter

2020-2021 Menajerimi Ara Feris Dikmen Başrol oyuncusu

Yıl Oyun Rol Tiyatro

2000-2001 The Median Line Kate Grove Street Playhouse, Access Theatre

2001 Anthony & Cleopatra Charmian Expanded Arts

2004 Graceland Donnie' n' Marie The Workshop Theater Co., The Connelly Theater

Rattlesnake Jessie The Workshop Theater Co.

2007 The Patient Therapist Sydney The Chernuchin Theater

2009-2012 Bayrak Kadın Garajistanbul, Muammer Karaca Tiyatrosu, Krek

2010 Fırtına Caliban/Ferdinand Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali

Bomba Garson Kız Garajistanbul, Salon İKSV

2012-2015 Nehir Diğer Kadın Oyun Atölyesi

2019 Hipokrat Toy Tiyatro