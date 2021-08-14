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Canan Ergüder kimdir? nereli ve hastalığı ne?

Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından Canan Ergüder'in hayatı merak konusu oldu. Canan Ergüder kimdir, nerelidir ve hastalığı nedir?

Kim Kimdir? 14.08.2021, 15:36
Canan Ergüder kimdir? nereli ve hastalığı ne?

Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından Canan Ergüder'in hayatı merak konusu oldu. Canan Ergüder kimdir, nerelidir ve hastalığı nedir?

Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı Savcı Esra karakteriyle çok geniş takipçi kitlelerine ulaşan Canan Ergüder bir süredir meme kanseri tedavisi görüyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Canan Ergüder'in hayatı ve hastalığı ile ilgili merak edilenleri derledik...

CANAN ERGÜDER KİMDİR?

15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu.

Tiyatro eğitimine Franklin and Marshall College'da başlayıp daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrıca LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesi'ne katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 Uluslararası Hoboken Film Festivali'nde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı "Nancy" rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia'dır. 2007'de Türkiye'de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 yılında 13. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı "Kadın" rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’un yönettiği Son Umut (The Water Diviner) ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dress adlı filmlerde rol aldı.

Ergüder, en son Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi adlı televizyon dizisinde rol almış fakat yeni bir projede (Atlılar) yer almak için diziden ayrılmış ancak proje iptal olmuştur.

CANAN ERGÜDER'İN BABASI KİM?

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır.

25 Ağustos 2020'de Menajerimi Ara dizisinde "Feris Dikmen" karakterini canlandırmaya başladı.

CANAN ERGÜDER SAĞLIK DURUMU NASIL?

6 Nisan 2021'de meme kanserine yakalandığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kemoterapi alan Canan Ergüder'in tedavisi devam ediyor.

CANAN ERGÜDER DİZİLERİ, FİLMLER, VE ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2007    Shooting Johnson Roebling    Nancy    Yardımcı karakter
2011    Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm    Savcı Esra    Başrol oyuncusu
Will    Mina Bilic    Yardımcı karakter
2014    Kurt    Hilal    Kısa film
Son Umut (The Water Diviner)    Red Cross Nurse    Yardımcı karakter
2016    Dar Elbise    Venüs    Başrol oyuncusu
2018    Kaos    Fadime    Başrol oyuncusu
Raveling    Claire    Kısa film
Yıl    Yapım    Rol    Notlar
2007-2008    Bıçak Sırtı    Serra (Piyano öğretmeni)    Yardımcı karakter
2008-2009    Binbir Gece    Eda Akınay    Başrol oyuncusu
2010-2012    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi    Savcı Esra    Başrol oyuncusu
2012    Atlılar    Zikra    Seslendirme
2013    Galip Derviş    Leyla Gürsoy    Konuk oyuncu

2014-2016    Güllerin Savaşı    Gülfem Sipahi    Başrol oyuncusu
2017    Yıldızlar Şahidim    Zeynep    Başrol oyuncusu
2019    Behzat Ç.    Savcı Esra    Yardımcı karakter
2020-2021    Menajerimi Ara    Feris Dikmen    Başrol oyuncusu
Yıl    Oyun    Rol    Tiyatro
2000-2001    The Median Line    Kate    Grove Street Playhouse, Access Theatre
2001    Anthony & Cleopatra    Charmian    Expanded Arts
2004    Graceland    Donnie' n' Marie    The Workshop Theater Co., The Connelly Theater
Rattlesnake    Jessie    The Workshop Theater Co.
2007    The Patient Therapist    Sydney    The Chernuchin Theater
2009-2012    Bayrak    Kadın    Garajistanbul, Muammer Karaca Tiyatrosu, Krek
2010    Fırtına    Caliban/Ferdinand    Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali
Bomba    Garson Kız    Garajistanbul, Salon İKSV
2012-2015    Nehir    Diğer Kadın    Oyun Atölyesi
2019    Hipokrat        Toy Tiyatro

#Canan Ergüder
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