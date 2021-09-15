Ünlü şarkıcı Can Bonomo İsrail devletinin Filistin'de yaptığı katliamla ilgili bir takipçisinin mesajı üzerine gündem oldu. Takipçisinin Can Bonomo'ya yönelik "Yahudilere tepki göster" talebine sert çıktı.

Bonomo sosyal medyadan uzun bir mesaj yayınlayarak tepkiye cevap verdi. Bonomo, "Sizler ırkçısınız çocuklar. Eğitimsiz, cahil ve ırkçı olmanız bu dünyanın en büyük sorunu. İşin b... kısmı vicdanınız o kadar zayıf ki bu size yeterli geliyor" ifadelerini kullandı.

Peki Can Bonomo kimdir? Can Bonomo kaç yaşında ve nereli? Türk mü? Dini ne? Yahudi mi müslüman mı?

CAN BONOMO KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Can Bonomo 1987 yılında İzmir'de doğdu. Yani Bonomo 34 yaşındadır. İnternet ortamından edinilen bilgilere göre ailesinin kökeni 1492 yılında İspanyadan kovulan Yahudilerle beraber, İzmir ve Selanik’e yerleştirilen yahudilerdendir.

CAN BONOMO DİNİ NE? YAHUDİ Mİ?

Bonomo gerçek soyadı. Latince iyi adam demek. Can Bonomo Eurovision yarışmacı öncesinde de yahudi kimliğiyle gündeme gelmiş ve tepkilere cevap vermişti. Bonomo şunları söylemişti:

"Müziğin dili, dini, ırkı yok. Ben Türküm. Yahudi olmak bir dindir. Türkiye'de 36 ayrı etnik kökenden insan yaşıyor. 540 senedir buradayız. Bunun konuyla alakası yok. İsrail ile alakası yok. İspanya'dan 540 yıl önce gelmişiz. Türküm, Türkiye'yi temsil edeceğim"

Yine başka bir ropörtajında Can Bonomo Muhabirin "Seni İtalyan sandık, İtalyan mısın?" sorusuna, "Hayır. Sefarad Yahudisi'yim. Atalarım 540 yıldan beri Türkiye'deler, Türk sayılırım" dedi.