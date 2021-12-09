Camdaki Kız Hafize kimdir? Nihal Menzil kimdir?

Ekranların merakla izlenen Camdaki Kız dizisinde bu hafta neler oldu? Aldatılmaların aşkın intikamın yaşandığı dizide neler oluyor? Bu haftaki bölüm nasıl geçti? Diziden ayrılan olacak mı? Diziye yeni katılacak oyuncular kimlerdir? Tüm ailenin beraber olduğu bir davette Sedat'ı büyük bir sürpriz mi beklemektedir? Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Peki oyuncuları kimler?

Hafize / Nihal Menzil Kimdir?

Feride ve Adil’in evlerinde çalışan yardımcılarıdır. Nalan’ın doğduğu günden beri bakıcısıdır. Feride’nin sözünden çıkmaz. Adil’e ise büyük bir sevgi duyar. Kendini Nalan’a adamıştır ve bundan dolayı mutludur. Nalan’ın daha mutlu yaşayabileceği bir evlilik yapması en büyük hayalidir. Ailenin karanlık geçmişindeki sırrı bilen üçüncü kişidir.