Camdaki Kız Adil kimdir? Şerif Erol kimdir? kaç yaşında?

Ekranların merakla izlenen Camdaki Kız dizisinde bu hafta neler oldu? Aldatılmaların aşkın intikamın yaşandığı dizide neler oluyor? Bu haftaki bölüm nasıl geçti? Diziden ayrılan olacak mı? Diziye yeni katılacak oyuncular kimlerdir? Tüm ailenin beraber olduğu bir davette Sedat'ı büyük bir sürpriz mi beklemektedir? Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Peki oyuncuları kimler?

Şerif Erol / Adil

Nalan’ın babasıdır. Vali emeklisidir. Görev yaptığı dönemde çalıştığı her şehirde, ahlakı, iş disiplini, iyi huyu ve adilliğiyle herkesin takdirini toplamış bir insandır. Sanatla ilgilenmekten, kitap okumaktan hoşlanır. Çok güzel piyano çalar. Sanat müziği aşığıdır. İlerlemiş yaşına rağmen dinçtir ve hayata bağlıdır. Kızı Nalan’ı çok sever. Karısı Feride’nin kızlarına uyguladığı baskından memnun olmasa da, elinden bir şey gelmez. Hayattaki en büyük çabası, Nalan evlenene kadar kızını mutlu ve güvende tutmaktır.