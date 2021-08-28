Çağlar Tekin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Özgeçmiş

Kaymakamımız Çağlar TEKİN 1988 yılında Erzurum'da doğdu. İlköğretim ve Lise öğrenimini Erzincan'da tamamladı. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Yardımcılığı sınavını kazanarak aynı Bakanlıkta göreve başladı. 2014 yılında yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 04.03.2015 tarihinde Erzincan Valiliğinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti. Kaymakam Refikliği Stajını Trabzon Vakfıkebir ve Erzurum Oltu ilçelerinde yaptı. Mülkiye Teftiş Stajını İçişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında tamamladı. Mersin'in Çamlıyayla İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İngiltere'nin Liverpool şehrinde yurtdışı stajını tamamladı. Gülşehir Kaymakamlığı ve Başyayla Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 27.12.2018 tarihli ve 30638 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Şenkaya Kaymakamlığına atanmış ve 07.01.2019 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.