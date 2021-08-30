Cafer Kaymakçı kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Sayın Kaymakamımız, 1987 yılında Giresun’un Alucra İlçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı.2013 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimler ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında Van Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

Van'da İl Merkez stajını, Bitlis Ahlat ve Ankara'nın Kızılcahamam ilçelerinde Refiklik stajını, Ankara’da Mülkiye Müfettişliği Refiklik Stajını tamamlamıştır. T.C. İçişleri Bakanlığının 07.11.2018 tarihli onayı ile Aydın’ın Buharkent İlçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapmıştır. Bakanlık Merkez stajı kapsamında Ankara’da 4 ay yabancı dil eğitimi aldıktan sonra Birleşik Krallık (İngiltere) Liverpool Üniversitesi’nde yurt dışı stajını tamamlamıştır. Yurt dışı stajını tamamladıktan sonra İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi’nde Kaymakamlık Kursu kapsamında çeşitli eğitimler almıştır.Evlidir.

Sayın Kaymakamımız T.C. İçişleri Bakanlığımızın 25.10.2019 tarihli Onayı ile İlçemizdeki görevine 27.10.2019 tarihi itibariyle başlamıştır.