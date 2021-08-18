Büyükşen cinayetinin faili Mustafa Okşen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Büyükşen cinayetinin faili Mustafa Okşen kimdir? Mustafa Okşen nereli? Mustafa Okşen kaç yaşında? Mustafa Okşen kimdir? Cinayete kurban giden Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftin ölümünde, 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanan Mustafa Okşen, Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde fenalaştığı ardından hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Mustafa Okşen'in kim olduğu, cinayette parmağı var mıydı, ölüm nedeni nedir? soruların yanıtları çıkan ölüm haberi üzerine araştırılmaya başlandı. MUSTAFA OKŞEN KİMDİR, ÖLDÜ MÜ? Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. MUSTAFA OKŞEN ÖLÜM NEDENİ NEDİR? Alınan bilgiye göre, Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen (39), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı. Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Mustafa Okşen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de susturucu takılan tüfeğin tutukluk yapması sonucu saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölmüş gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. DOSYA YENİDEN AÇILDI O dönemde Büyükşen çiftinin oğullarından Uğur Büyükşen ve gelini Betül Büyükşen'in üzerinde swap örnekleri çıkması ve aralarında daha önce mihr nedeniyle kavga etmeleri üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çift serbest bırakıldı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan dosya da 1 ay önce sonuca ulaşıldı. Jandarma, İsmil Mahallesi halkının Büyükşen çiftinin, komşularını öldürmek isteyen kişiler tarafından yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği hakkında iddiayı da değerlendirmeye aldı. Jandarma, Esra Taş'ın sevgilisi Hüseyin K.'dan ayrılmasına sebep olarak gördüğü ailesi hakkında araştırma yaptırdığını, öldürülen Büyükşen çiftinin evinin de ailenin evine yaklaşık 500 metre mesafede olduğunu belirledi. 25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Bu kapsamda Esra Taş da şüphe üzerine teknik ve fiziki takibe alındı. Araştırma kapsamını genişleten jandarma, Taş'ın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan yeni sevgilisi Abdullah Başdemir'i de soruşturmaya dahil etti. Çalışmalar sonucu, 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtlarıyla, WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. İncelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı. CEZAEVİNDE FENALAŞTI Büyükşen çifti cinayetinde 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen, revire götürüldü. Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastane acil servisinde de yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan Mustafa Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak:Turkuaz Gazetesi