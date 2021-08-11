2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde , boksta yarı finale çıkan Busenaz Sürmeli kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Boksta kadınlarda Busenaz Sürmeneli, tarihe geçti. Busenaz, 69 kiloda çeyrek final maçında Ukrayna'dan Anna Lysenko'yu eleyere yarı finale çıktı. Başarılı boksör, böylece olimpiyat madalyasını garantiledi. Busenaz, Türk boks tarihinde olimpiyatta madalyayı garantileyen ilk Türk boksör oldu. Ayrıca Türk boksunun da 13 yıllık olimpiyat madalya hasreti sona erdi. Busenaz'ın yarı final karşılaşması 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 08.30'da başlayacak

25 Haziran 1998 Trabzon doğumlu Busenaz Sürmeneli, Türk sporunu boks branşında temsil etmektedir. Busenaz Sürmeneli, 2019 yılında Rusya’da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın, Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası’nda altın, Rusya’da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

21 yaşındaki milli sporcumuz Rusya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşarak, Türk spor tarihinde kendine ayrı bir parantez açmayı da başardı.