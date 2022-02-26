Burcu Esmersoy ile hafta sonu Dr. Serkan Çelik kimdir?

Burcu Esmersoy'un programı hafta sonu ilgiyle seyrediliyor. Bu haftaki konuğu Serkan Çelik olacak.

Doç. Dr. Serkan Çelik

İç Hastalıkları | Tıbbi Onkoloji

Bölümü : İç Hastalıkları / Tıbbi Onkoloji

Uzmanlık Alanı : İç Hastalıkları | Tıbbi Onkoloji

Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı : GATA Tıp Fakültesi / 2004

Doğum Yeri ve Yılı : Amasya/1982

