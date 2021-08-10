Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli?
Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı olan ve geçmişte kulübe büyük emekler harcayan Burak Elmas kimdir? Burak Elmas kaç yaşında ve nereli?
Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı olan ve geçmişte kulübe büyük emekler harcayan Burak Elmas kimdir? Burak Elmas kaç yaşında ve nereli?
BURAK ELMAS KİMDİR?
3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir. Özhan
Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren’ in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas’ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur.
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