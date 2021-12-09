Bülent Köse kimdir kaç yaşında nereli? Sabahların Sultanı Bülent Köse kimdir kaç yaşında nereli?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek?

BÜLENT KÖSE KİMDİR?

1975 yılında Edirne’nin Uzunköprü İlçesinde doğan Bülent Köse, ilk, orta ve lise öğrenimini Uzunköprü’de tamamladı.

1994 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Sonrasında Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü, Ortadoğu İktisadı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. İkinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi.