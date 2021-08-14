Bora Karabey kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Bora Karabey oldu. Bora Karabey kimdir, nereli ve kaç yaşında
Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Bora Karabey oldu. Bora Karabey kimdir, nereli ve kaç yaşında
Bora Karabey, Dilara Pamuk'un yazdığı hikaye kahramanlarından biridir. Maça Kızı 8 adlı eserde Bora Karabey'in doğum günü 8 Temmuz olarak geçiyor. Kurgu karakterin sevenleri ise 8 Temmuz tarihi geldiğinde Bora Karabey karakterini gündeme taşıdı.
Dilara Pamuk, 1998'de İstanbul doğmuştur. Dilara Pamuk, adını Whatpadd üzerinden adını duyurdu. Maça Kızı 8 isimli romanıyla özellikle genç okurların hayranlığını kazandı. Whatpadd üzerinde yayımladığı romanı yaklaşık 25 milyon kere tıklandı.
Önce Kemal Hamamcıoğlu’ndan yaratıcı yazarlık dersleri, sonra Pınar Bulut’tan senaryo dersleri aldı. 7 Ekim 2020 günü Kanal D’de başlayan, Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un başrollerini oynadığı, İngiltere’de yayınlanan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması Sadakatsiz dizisinin iki senaristinden biri. Diğeri ise Kemal Hamamcıoğlu'dur.
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