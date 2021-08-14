Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri Bora Karabey oldu. Bora Karabey kimdir, nereli ve kaç yaşında

Bora Karabey, Dilara Pamuk'un yazdığı hikaye kahramanlarından biridir. Maça Kızı 8 adlı eserde Bora Karabey'in doğum günü 8 Temmuz olarak geçiyor. Kurgu karakterin sevenleri ise 8 Temmuz tarihi geldiğinde Bora Karabey karakterini gündeme taşıdı.

DİLARA PAMUK KİMDİR?

Dilara Pamuk, 1998'de İstanbul doğmuştur. Dilara Pamuk, adını Whatpadd üzerinden adını duyurdu. Maça Kızı 8 isimli romanıyla özellikle genç okurların hayranlığını kazandı. Whatpadd üzerinde yayımladığı romanı yaklaşık 25 milyon kere tıklandı.

Önce Kemal Hamamcıoğlu’ndan yaratıcı yazarlık dersleri, sonra Pınar Bulut’tan senaryo dersleri aldı. 7 Ekim 2020 günü Kanal D’de başlayan, Cansu Dere ile Caner Cindoruk’un başrollerini oynadığı, İngiltere’de yayınlanan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması Sadakatsiz dizisinin iki senaristinden biri. Diğeri ise Kemal Hamamcıoğlu'dur.