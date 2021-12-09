Bir Zamanlar Çukurova Şermin kimdir? Sibel Taşçıoğlu kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

SİBEL TAŞÇIOĞLU KİMDİR?

Bursa'da doğan Sibel Taşçıoğlu 45 yaşındadır. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı olan Sibel Taşçıoğlu 1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı.