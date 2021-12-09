Bir Zamanlar Çukurova Saniye kimdir? Selin Yeninci kimdir? kaç yaşında? instagram hesabı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

ÖZEL YAŞAMI. 1988 doğumlu olan Selin Yeninci, 2021 yılı itibarıyla 33 yaşındadır ve bekardır. Selin Yeninci 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve oğlak burcudur. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @selinyeninci, Twitter'da @SelinYeninci kullanıcı adıyla yer almaktadır.