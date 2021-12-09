Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Hülya Darcan kimdir? kaç yaşında, nereli? instagram hesabı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

HÜLYA DARCAN KİMDİR?

Hülya Darcan 27 Nisan 1951 yılında İzmir doğan, Türk oyuncudur. Lise mezunudur. 1967 yılında henüz 16 yaşındayken dönemin ünlü dergilerinden Ses Mecmuası Kapak Yıldızı yarışmasında 3. oldu. Bunun sonucunda sinemadan teklif aldı.