Bir Zamanlar Çukurova Haminne kimdir? Serpil Tamur kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

SERPİL TAMUR KİMDİR?

19 Mayıs 1944 tarihinde Rodos'ta doğdu. 1963 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirip aynı yıl Devlet Tiyatroları'na katıldı. 16 yıl Ankara'da pek çok oyunda görev aldıktan sonra 2 Mart 1979 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.