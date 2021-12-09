Bir Zamanlar Çukurova Gaffur kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde neler oluyor? Zehra ne yapacak? Zehra neden kaçtı? Zehra nerede kalıyor? Zehra hangi arkadaşının yanında kalacak? Zehra'nın kaçma sebebi nedir? Zehra neden ağlıyor? Zehra'yı bulacaklar mı? Zehra'nın kaçma nedeni nedir?

Bir Zamanlar Çukurova Gaffur (Bülent Polat) kimdir?

Yamanlar çiftliğinin kahyası. Doğma büyüme Adanalı. Konağın kahyalığı ona babasından miras kamış. Gaffur babası gibi yetenekli, akıllı ve dürüst biri olmadığı için görevinde de pek başarılı değil. Hünkar hem babasının hatırına hem de düzene ve çiftliğe hakim oldukları için Gaffurları yanlarında tutuyor. Gaffur aynı zamanda Yılmaz'ın askerlik arkadaşı.Yılmaz çiftliğe ilk geldiğinde onu içten karşılıyor ancak iş istediğini öğrenince tavrını değiştiriyor. İşini elinden alacak korkusuyla Yılmaz'a düşman kesiliyor.