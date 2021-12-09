Bir Zamanlar Çukurova Füsun kimdir? Yeliz Doğramacılar kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar (14 Mayıs 1978, İstanbul), Türk oyuncu ve sunucu. Show TV'de bir aralar sunuculuk yapan Doğramacılar, birçok dizide rol üstlenmiştir.