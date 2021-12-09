Bir Zamanlar Çukurova Fadik kimdir? Polen Emre kimdir kaç yaşında? instagram hesabı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir. Şimdi oyuncu karosuna bir göz atalım..

POLEN EMRE KİMDİR?

Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1991, Adana doğumlu. 1.75 metre boyunda ve 54 kilodur. Kamera önü ilk oyunculuk deneyimini 2018 yılından itibaren Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Fadik karakteri ile yaşamıştır.

