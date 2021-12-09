Bir Zamanlar Çukurova Çetin kimdir? Aras Şenol kimdir? kaç yaşında? instagram hesabı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

ARAS ŞENOL KİMDİR?

1993, İstanbul doğumlu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Aras Şenol, oyunculuğunun yanı sıra eski milli sporcudur. Lübnan, Hırvatistan ve İtalya'da tiyatro festivallerinde ve Ridley Scott'ın çektiği reklam filminde rol almıştır.