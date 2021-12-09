Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova ekranların rekor dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu değişiyor mu yeni oyuncuları kimler olacak hangi oyuncular değişecek hangi oyuncular kadroya ekleniyor izleyicilerin merak ettiği soruların cevaplarına haberimizde sizler için yer verdik. Aşkın sınırsız kavganın ölümüne umudun inadına yaşandığı dizide zorbalık ihtiras birçok konular geçmektedir.

ilayda Çevik Kimdir?

İlayda Çevik, Türk tiyatro oyuncularından olup son günlerde Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Betül karakterine hayat veriyor. İlayda Çevik, oyunculuk hayatına küçük yaşlarda Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Kent tiyatrosunda başlamıştır. ... Tiyatro oyunculuğunun yanında çeşitli dizilerde de rol almıştır.