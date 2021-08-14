Pop müzik dünyasının sevilen isimlerinden Berksan araştırılıyor. Şarkıcı Berksan'ın soy adı ne, nereli ve kimdir?

Çilek, Bay Bay, Kalbime Dönüyorum gibi şarkılarla anılan şarkıcı Berksan'a dair her şey merak konusu. Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a konuk olan Berksan hakkında merak edilenleri derledik...

BERKSAN KİMDİR?

Berksan Özer, ya da bilinen adıyla Berksan 30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncudur.

iŞTE BERKSAN'IN HAYATI

Berksan müziğe ilkokul üçüncü sınıfta başladı. Babasının Berksan'ın müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Ankara Radyo Evi'nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdi. Özgen Gürbüz yönetiminde beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra Tuncay Yalın'dan şan dersleri almaya devam etti. Solo olarak ilk sahne deneyimini Ankara'da Cabere adlı kulüpte gösterdi.

Birkaç yıl sonra aynı kulüpte istek üzerine yeniden sahneye çıktı. Bu sırada İstanbul'a yerleşmeye karar verdi. Solo olarak çıktığı o kulüpte Fatoş Çinkitaş'la tanıştı. Bundan iki hafta sonra Metin İlhan'la tanıştı. Albümde bulunan şarkıları hazırladığı süre içerisinde İstanbul'da büyük bir kulüpte vokal olarak çalıştı. 2003 yılı Eylül ayında şarkıcının ilk albümü olan Çilek piyasaya çıktı. 2 klip çekilen "Çilek" albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları "Çilek" ve "Unutamam" oldu.

Berksan'ın ikinci stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005'te müzikseverlerle buluştu. Albümde "Tıpış Tıpış", "Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?", "Aşka Mahkum" adlı şarkılara klipler çekildi. Kalbime Dönüyorum, albüm ve şarkılarıyla ödüller kazanma alışkanlığı kazanmaya başladı. Albümün çıkış parçası "Tıpış Tıpış", 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.

Berksan ilk single'ı "Öpüşelim Mi?" ile 10 Mayıs 2006'da müzik piyasasına ağırlığını koydu. 3. albümü Bay Bay, 19 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı. İki yıl sonra 9 Şubat 2009 günü Zaaf adlı albümünü çıkarttı. Albümdeki 6 şarkı ve 4 remiks versiyonunda sözleri Berksan'a aittir. Albümün aranjörlüğünü Alper Erinç üstlenmiştir. Albümün ilk klibi "Zaaf"a çekildi.

Sony Music etiketiyle "Ben", "Yok Öyle Dünyam", "Sakin" ve "Yeni Biri" şarkılarını çıkardı.

BERKSAN ŞARKILARI

Stüdyo albümler

Çilek - Eylül 2003

Kalbime Dönüyorum - Mayıs 2005

Bay Bay - Haziran 2007

Zaaf - Şubat 2009

Su - Mayıs 2011

6 - Haziran 2016

Derleme albümler

Aşka - Mayıs 2017

Gözyaşındayım (feat. Sibel Tüzün) - Ocak 2008

Remiks albümler

Beni Seviyor (2010)

EP'ler

Oh Oh - Ekim 2013

Haberi Var mı? (feat. Hande Yener) - Eylül 2014

Single'lar

Öpüşelim mi? - Mayıs 2006

Onlar Bilmez - Mart 2015

İyi Ki Doğdun İyi Ki Varsın - Nisan 2015

Ben - Şubat 2018

Yok Öyle Dünyam - Temmuz 2018

Sakin - Ocak 2019

Yeni Biri (feat. Turaç Berkay) - Mayıs 2019

Darmaduman - Mayıs 2020

Platonik - Haziran 2021