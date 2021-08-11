Berk Cankat kimdir ,nerelidir ve kaç yaşında ?

Son yıllarda popüler olan genç ve yakışıklı oyuncu Berk Cankat kimdir, nereli ve kaç yaşındadır ?

Muhteşem Yüzyıl, Güzel Köylü, Gülizar gibi yapımlarda rol alan Berk Cankat, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Berk Cankat'ın hayatı ve oynadığı dizileri sizler için derledik...

BERK CANKAT KİMDİR?

Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Dizi ve tiyato oyuncusu olan Berk Cnakat aynı zamanda grafikerdir.

BERK CANKAT HAYATI

Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğdu. Çocukluğu, mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle; Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde geçti. Bu sebeple; ilkokul'u Hatay'da, ortaokul ve lise'yi ise Ankara'da okudu. Ortaokul ve lise döneminde, okul tiyatrosunda yer aldı. Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de, 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı "Ay Işığında Samata" oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi - Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu. (2002-2007)



Üniversite yıllarında hiç oyunculukla ilgilenmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul’a geldi. İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. 2011 yılında Anton Chekhov'un yazdığı "Martı" ve Dejan Dukovski'nin yazdığı "Barut Fıçısı" oyunlarında, 2012 yılında ise Muzaffer İzgü'nün yazmış olduğu "Merhaba Efendim" adlı tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca tiyatro hayatında "Kızıl Ötesi Aydınlık" adlı oyunda, Civan Canova’nın, "Otobüs" adlı oyunda ise Vahide Perçin'in asistanlığını üstlenmiştir.



İlk televizyon dizisi tecrübesini ise, FOX TV ekranlarında yayınlanan, Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. Bu dizide, fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden "Savaş" karakterini canlandırdı. Bu dizi ile adını duyurduktan sonra, Medcezir dizisine konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide "Cem" karakterine hayat verdi. Ekranlara iyice ısınan oyuncu, 2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güzel Köylü dizisinde "Cemal" karakterini canlandırdı.



Berk Cankat dizide; Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ancak bu dizi, 17 Haziran 2015 tarihinde sona erdi. Kasım 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Tims Productions'ın yapımını üstlendiği Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan "İskender(Alex)" karakterini canlandırdı. Berk Cankat, Ocak 2016 tarihinde ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Style Awards - Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.