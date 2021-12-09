Benim Hayatım Dizisi Ufuk kimdir kaç yaşındadır evli mi instangram adresi nedir? Ali Burak kimdir instangram adresi nedir?

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BENİM HAYATIM DİZİSİ OYUNCULARINDAN UFUK KİMDİR?

Ali Burak Ceylan 26 Mayıs 1991 yılında İstanbulda doğdu. Ali Burak Ceylan 1.78 boyunda kumral mavi gözlü ve ikizler burcudur.

Ali Burak Ceylan, Show TV nin yeni dizisi Kal Atışı nda , Hastanenin başaralı beyin cerrahı Oğuz Dağçakrak karakterine can verecek.

BENİM HAYATIM DİZİSİNİN UFUK’U ALİ BURAK CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

26 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da doğan Ali Burak Ceylan’ın bir abisi ve bir ablası vardır. 14-16 yaşlarındayken Demir sporda başarılı bir güreşçi olan Ali Burak Ceylan, geçirdiği rahatsızlık yüzünden güreşi bıraktı ve hemen ardından binicilik sporuna başladı.

ALİ BURAK HANGİ DİZİLERDE OYNAMIŞTIR?

2017 - Kalp Atışı (Oğuz Dağçakrak)

2016 - Reis (Korhan)(Sinema Filmi)

2015 - 2016 - Kara Sevda (Tufan Kaner)

2014 - Diriliş Ertuğrul