Benim Hayatım Dizisi Meral kimdir kaç yaşındadır evli mi? Öykü Çelik kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Ekranlarda yeni başlayan dizi herkes tarafından merak ediliyor peki ilk bölümünde neler oldu oyuncuları kimlerdir dizinin konusu nedir başrol oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular diziye yeni katılacak hangi oyuncular diziden ayrılacak?

Kim Kimdir? 25.11.2021, 20:11 25.11.2021, 20:55
Benim Hayatım Dizisi Meral kimdir kaç yaşındadır evli mi? Öykü Çelik kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Ekranlarda yeni başlayan dizi herkes tarafından merak ediliyor peki ilk bölümünde neler oldu oyuncuları kimlerdir dizinin konusu nedir başrol oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular diziye yeni katılacak hangi oyuncular diziden ayrılacak?

MERAL USLU

Maceraperest kocasına rağmen evini ayakta tutan mücadeleci bir kadındır. Temizliğe giderek geçimini sağlamaktadır. Üvey abisi ve yeğeni evlerinde kalmaya başlayınca hayatı değişir. Yeğeninin Harisoğlu Holding'e girmesi ve zengin olma ihtimali, talihsiz kaderini değiştirecek yegâne şanstır.

Benim Hayatım Dizisi Meral karakterini canlandıran  oyuncu hakkında detaylara haberin devamından ulaşabilirsiniz. 

Star ekranlarında yayınlanan dizide rol alan oyuncuları tanıtmaya devam ediyoruz. Önceki yazımızda sizlere Benim Hayatım Ali karakteri hakkında bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise dizideki Meral karakterini tanıtacağız. 

BENİM HAYATIM DİZİSİ MERAL HALA KİMDİR?

Benim Hayatım Dizisi Meral Karakterini canlandıran oyununun gerçek adı Öykü Çelik İstanbul ilinde 13 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Yengeç Burcu olan oyunu 1,70 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığındadır. Aslen Trabzonlu olan oyuncu  Öykü Çelik'in babası ise  futbol antrenördür. Lise eğitimlerini Trabzon Lisesi'nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü yarım bırakmak zorunda kalan oyuncu  özel oyunculuk dersleri almıştır. 

MERAL HALA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER HANGİLERİDİR?

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 14 32
2. Hekimoğlu Trabzon 14 32
3. Sivas Belediyespor 14 30
4. Çorum FK 14 27
5. Bodrumspor 14 26
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 14 25
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 14 24
8. Ankaraspor 14 22
9. Afjet Afyonspor 14 22
10. Somaspor 14 22
11. Serik Belediyespor 14 20
12. Etimesgut Belediyespor 14 19
13. İnegölspor 14 18
14. Diyarbekirspor 14 15
15. Turgutluspor 14 14
16. Sarıyer 14 12
17. Ergene Velimeşespor 14 11
18. Adıyaman FK 14 7
19. Niğde Anadolu FK 14 5
20. Kahramanmaraşspor 14 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6