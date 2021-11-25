Benim Hayatım Dizisi Meral kimdir kaç yaşındadır evli mi? Öykü Çelik kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Ekranlarda yeni başlayan dizi herkes tarafından merak ediliyor peki ilk bölümünde neler oldu oyuncuları kimlerdir dizinin konusu nedir başrol oyuncuları kimlerdir hangi oyuncular diziye yeni katılacak hangi oyuncular diziden ayrılacak?

MERAL USLU

Maceraperest kocasına rağmen evini ayakta tutan mücadeleci bir kadındır. Temizliğe giderek geçimini sağlamaktadır. Üvey abisi ve yeğeni evlerinde kalmaya başlayınca hayatı değişir. Yeğeninin Harisoğlu Holding'e girmesi ve zengin olma ihtimali, talihsiz kaderini değiştirecek yegâne şanstır.

Benim Hayatım Dizisi Meral karakterini canlandıran oyuncu hakkında detaylara haberin devamından ulaşabilirsiniz.

Star ekranlarında yayınlanan dizide rol alan oyuncuları tanıtmaya devam ediyoruz. Önceki yazımızda sizlere Benim Hayatım Ali karakteri hakkında bilgiler vermiştik. Bu yazımızda ise dizideki Meral karakterini tanıtacağız.

BENİM HAYATIM DİZİSİ MERAL HALA KİMDİR?

Benim Hayatım Dizisi Meral Karakterini canlandıran oyununun gerçek adı Öykü Çelik İstanbul ilinde 13 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Yengeç Burcu olan oyunu 1,70 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığındadır. Aslen Trabzonlu olan oyuncu Öykü Çelik'in babası ise futbol antrenördür. Lise eğitimlerini Trabzon Lisesi'nde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü yarım bırakmak zorunda kalan oyuncu özel oyunculuk dersleri almıştır.

MERAL HALA'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER HANGİLERİDİR?

2020 – Şeref Sözü (TV Dizisi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Sırma Hatun) (TV Dizisi)

2019 – Kapan (Aslı)

2017 – Savaşçı (Yeter Alayunt) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel (Emine) (TV Dizisi)

2015 – Darbe (Sedef) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Defne) (TV dizisi)

2014 – Yeşil Deniz (TV Dizisi)

2014 – Ağlatan Dans (Begüm Demir) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar Chinese Connection (Sinema Filmi)

2013 – Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (Hande) (Sinema Filmi)

2013 – Bensiz (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Sinema Filmi)

2012 – Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (Çeşmidil) (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Benim İçin Üzülme (Bahar) (TV Dizisi)

2011 – Nuri (Reyna) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker Kösem Sultan (Mahfiruz) (Sinema Filmi)

2010 – Gönülçelen (Nazar) (TV Dizisi)

2009 – Kasaba (Zehra) (TV Dizisi)

2009 – Kanımdaki Barut (Sinema Filmi)

2008 – Cin Geçidi (Bahar) (Sinema Filmi)

2008 – Akasya Durağı (TV Dizisi)

2006 – Selena (Eda) (TV Dizisi)