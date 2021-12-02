Benim Hayatım dizisi Hayat kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir? Nilsu Berfin Aktaş kimdir instangram adresi nedir?

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Benim Hayatım dizisi

Benim Hayatım oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Benim Hayatım dizisi oyuncuları arasında Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik gibi isimler yer alıyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor. Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme alıyor. “Benim Hayatım”ın oyuncu kadrosunda ise; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

BENİM HAYATIM DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde; Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak’ın yer aldığı “Benim Hayatım”, hayatın tüm zorluklarına rağmen ailesiyle beraber hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşınan bir kızın hikayesini anlatacak.

Nilsu Berfin Aktaş kimdir?

Nilsu Berfin Aktaş 1998 Ankara’da doğumlu. Nilsu Berfin Aktaş 23 yaşındadır. Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümünü bitiren oyuncu 2018 yılında Geleceğin Starı adlı yarışma programında tanındı. Nilsu Berfin Aktaş Pantene, Cornetto, Turkcell gibimarkaların reklam yüzü olarak karşımıza çıkmıştı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli dizide Gökçe karakteri ile ilk dizisinde rol aldı.

Nilsu Berfin Aktaş nereli

Nilsu Berfin Aktaş Ankara’da doğdu.

Nilsu Berfin Aktaş hangi dizilerde oynadı?

Televizyon ekranlarında ilk oynadığı dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk. Benim Hayatım dizisi ikinci dizi projesi. Ayrıca yakın zamanda Exxen platformunda göreceğimiz Ölüm Zamanı isimli dizide de rol alacak.

2021 – Ölüm Zamanı / Exxen dizisi

2021 – Benim Hayatım / Hayat karakteri

2019 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk / Gökçe Karakteri (Show Tv dizisi)

2019 – Rastlantı (Sinema Filmi)

2018 – Geleceğin Starı (Yarşıma)