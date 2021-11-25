Benim Hayatım Dizisi Ahu kimdir kaç yaşındadır? Pelin Uluksar kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Ekranlarda yeni başalyan dizinin oyuncuları merak ediliyor peki benim hayatım dizisinin oyncuları kimlerdir hangi oyuncular dizide başrol oynuyor bu hafta dizide neler oldu dizinin konusu nedir hangi konular işlenmektedir? Dizi oyuncularının instangram adresleri nelerdir?

Benim Hayatım Dizisi Ahu Kimdir? Pelin Uluksar Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Dizilerde Oynadı?

Ahu Hatay:

Harisoğlu Holding'in genç yöneticisi alımlı ve başarılı bir kadındır. Şirketin varisi Ufuk'a meftundur. Onun kadınlarla ilişkilerini bir hevesten ibaret görmektedir. Ufuk'un gözünde bir dost olsa da eninde sonunda kendisine varacağını düşünmektedir.

Benim Hayatım Dizisi Ahu kimdir?

Benim Hayatım dizisinde Ahu rolünde Pelin Uluksar’ı izleyeceğiz. Pelin Uluksar, Benim Hayatım dizisinde Ahu rolünü oynuyor.

Pelin Uluksar kaç yaşında?

Pelin Uluksar, 25 Eylül 1994 tarihinde İstanbul ‘da doğdu, 27 yaşında…

Pelin Uluksar nereli

Pelin Uluksar İstanbul doğumlu.