Benim Hayatım dizisi 6.bölüm tek parça
Benim Hayatım dizisinde dikkatlari üzerine çeken güzel oyuncunun kim olduğu merak ediliyor peki Esra Ronabar kimdir kaç yaşındadır dizide aniden çıkışı izleyileri merakta bıraktı peki Esra Ronabar'ın dizideki rolü nedir kimin eski sevgilisiydi dizide hangi oyuncuyla eski ilişkisi olmuştur herkes heyecanla bunların cevabını bekliyor.
Benim Hayatım dizisinde dikkatlari üzerine çeken güzel oyuncunun kim olduğu merak ediliyor peki Esra Ronabar kimdir kaç yaşındadır dizide aniden çıkışı izleyileri merakta bıraktı peki Esra Ronabar'ın dizideki rolü nedir kimin eski sevgilisiydi dizide hangi oyuncuyla eski ilişkisi olmuştur herkes heyecanla bunların cevabını bekliyor.
ESRA RONABAR KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?
19 Temmuz 1978 yılında Ödemiş’te doğdu. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünü kazandı ve üniversitede okurken kursiyerlik sınavlarına girdi. Altan Erkekli ilk hocası oldu. Rutkay Aziz ve Metin Balay’la çalışmaya başladı. Kimya bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca kimya bölümünden kaydını sildirdi.[1] Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1997-1998 döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Elmadaki Barış[2] ve Küçük Karabalık[3] oyunlarında rol aldı. Eşber Yağmurdereli’nin yazıp Rutkay Aziz’in yönettiği Akrep adlı oyunda, Ebru Erkekli’yle birlikte yönetmen yardımcılığı yaptı.[4] 2002’de Kader Ayırsa Bile adlı dizide Ümit Olcay’la başrolü paylaştı.
Daha sonra Ülker Çokokrem, Alldays gibi 7 reklam filminde oynadı. 2003’te A.G.A’da Cansu karakterini canlandırdı. Esra Ronabar, 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Birnur Goyalı karakteriyle dikkat çekti. 2005’te Beyaz Gelincik adlı dizide çocuk doktoru Bahar rolüyle seyirci karşısına çıktı.[5] Son Osmanlı dizisinde oynadı.Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006’da oyuncu Barış Falay’la evlendi.
ESRA RONABAR HANGİ DİZİLERDE ROL ALMIŞTIR?
Tehlikeli İlişkiler : Choderlos de Laclos - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2011
Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2010
Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - 2008
İki Efendinin Uşağı - Carlo Goldoni - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - 2007
Karar Kimin - Brian Clark - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - 2004
Küçük Karabalık : Nilbanu Engindeniz - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1997
Elmadaki Barış : Samed Behrengi - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1997
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. İstanbul Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gazişehir Gaziantep
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Yeni Malatyaspor
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Çaykur Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Manchester United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton & Hove Albion
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle Utd
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10