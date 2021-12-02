Benim Hayatım dizisi 5.bölüm tek parça

Benim Hayatım dizisinde dikkatlari üzerine çeken güzel oyuncunun kim olduğu merak ediliyor peki Esra Ronabar kimdir kaç yaşındadır dizide aniden çıkışı izleyileri merakta bıraktı peki Esra Ronabar'ın dizideki rolü nedir kimin eski sevgilisiydi dizide hangi oyuncuyla eski ilişkisi olmuştur herkes heyecanla bunların cevabını bekliyor.

ESRA RONABAR KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

19 Temmuz 1978 yılında Ödemiş’te doğdu. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünü kazandı ve üniversitede okurken kursiyerlik sınavlarına girdi. Altan Erkekli ilk hocası oldu. Rutkay Aziz ve Metin Balay’la çalışmaya başladı. Kimya bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca kimya bölümünden kaydını sildirdi.[1] Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. 1997-1998 döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Elmadaki Barış[2] ve Küçük Karabalık[3] oyunlarında rol aldı. Eşber Yağmurdereli’nin yazıp Rutkay Aziz’in yönettiği Akrep adlı oyunda, Ebru Erkekli’yle birlikte yönetmen yardımcılığı yaptı.[4] 2002’de Kader Ayırsa Bile adlı dizide Ümit Olcay’la başrolü paylaştı.

Daha sonra Ülker Çokokrem, Alldays gibi 7 reklam filminde oynadı. 2003’te A.G.A’da Cansu karakterini canlandırdı. Esra Ronabar, 2003 yılında Bir İstanbul Masalı dizisinde canlandırdığı Birnur Goyalı karakteriyle dikkat çekti. 2005’te Beyaz Gelincik adlı dizide çocuk doktoru Bahar rolüyle seyirci karşısına çıktı.[5] Son Osmanlı dizisinde oynadı.Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006’da oyuncu Barış Falay’la evlendi.

ESRA RONABAR HANGİ DİZİLERDE ROL ALMIŞTIR?

Tehlikeli İlişkiler : Choderlos de Laclos - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2011

Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula‎ - İstanbul Şehir Tiyatroları - 2010

Oyun Nasıl Oynanmalı : Vasıf Öngören - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - 2008

İki Efendinin Uşağı - Carlo Goldoni - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - 2007

Karar Kimin - Brian Clark - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu - 2004

Küçük Karabalık : Nilbanu Engindeniz - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1997

Elmadaki Barış : Samed Behrengi - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1997