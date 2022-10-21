Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi oyuncuları kimler?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ilk bölümünün yayınlanmasının ardından reytinglerde yer almayı başardı. Dizinin başrol oyuncusunun Oktay Kaynarca olması diziye ilgi topladı. Dizinin tüm oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisi.[1][2] Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil yer almaktadır.