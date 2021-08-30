Bekir Özen kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Ankara’da dünyaya gelen Kaymakam Bekir ÖZEN, 2011 yılında Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi bölümünde Lisans, Kapadokya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ise Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

Memuriyete 2013 yılında İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Balçova Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde Gelir Uzman Yardımcısı olarak başladı. Akabinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. 2015 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Çankırı Kaymakam Adayı olarak mesleğe intisap etti. İl stajının ardından Yahşihan ve Gelibolu ilçelerinde kaymakam refikliği stajını; İstanbul’da mülkiye teftiş stajını tamamladı. Ardından sırasıyla; Yenipazar, Eldivan, Cumayeri ve Mihalgazi İlçelerinde kaymakam vekilliği yaptı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda katıldığı yabancı dil kursuna müteakip İngiltere’de Leicester Üniversitesinde 8 ay süreyle İngilizce dil eğitimi aldı. İngiltere, Londra Büyükelçiliği ve Londra Başkonsolosluğunda “Büyükelçilik Stajı” kapsamında çeşitli inceleme ve araştırmalarda bulundu.

Çayıralan ve Kızılören Kaymakamlıklarının ardından 04.09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı onayı ile Uzundere Kaymakamı olarak göreve başlamıştır. Evli ve bir kız çocuğu bulunan Kaymakamımız iyi derecede İngilizce bilmektedir.