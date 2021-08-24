Bekir Abacı kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1981 yılında Hatay ili Hassa ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Hatay'da tamamladı. 2004 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Kamudaki görevine 2005 yılında Türkiye İş Kurumunda Memur olarak başladı.

Maliye Bakanlığında (Milli Emlak Genel Md. ve Muhasebat Genel Md.) yaklaşık 1,5 yıl Uzman Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2007 yılında yapılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 25.03.2008 tarihinde Trabzon ilinde Mülki İdare Amirliğine başladı. Bilecik ili Bozüyük ilçesinde Kaymakam Refikliği yapan, Uşak ilinde ise Mülkiye Müfettişi refakatinde çalışan ABACI, 15.08.2008 tarihinden 02.03.2009 tarihine kadar sırasıyla Gümüşhacıköy, Taşova, Hocalar ve Kızılören ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yapmıştır. 01.10.2009 - 01.10.2010 tarihleri arasında 1 yıl süre ile İngilizce eğitimini almak ve İngiliz İdare Sistemini incelemek üzere İngiltere'de bulunmuştur.

2011 - 2013 yılları arasında Balya ilçesinde, 2013 - 2015 yılları arasında Korkut ilçesinde Kaymakamlık yapmış, 2015 - 2018 yılları arasında Hakkari Vali Yardımcılığı görevini yapmıştır. 2018 - 2020 yılları arasında Gördes Kaymakamlığını yapmış olup, 17.08.2020 tarihli İçişleri Bakanlık Makam Onayı ile Uşak Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğini yürütmek üzere görevlendirilmiştir. 28.09.2020 tarihinde görevine başlamıştır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Fendiye Büşra Hanım ile evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede ingilizce bilmektedir.

