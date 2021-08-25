Bayram Yıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakam Bayram Yıldız, Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kadınhanı ilçesinde tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Memuriyet hayatına 2011 yılında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Gelir Uzman Yardımcısı olarak başladı. 2012-2017 yılları arasında Vergi Denetim Kurulu’nda Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak çalıştı. 2017 yılında Karaman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. 8 ay boyunca Trabzon ilinin Tonya ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. İngiltere’de 8 ay süre ile Sheffield Üniversitesinde dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kurumlarda incelemelerde bulundu. 28 Ekim 2019 tarihi itibariyle Orta ilçemize görevlendirilmiştir.



Kaymakam Bayram Yıldız, evli ve iki çocuk sahibi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.



