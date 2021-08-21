Bayram TÜRKER kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Bayram TÜRKER kaç yaşında, nereli ve kaç çocuğu var?
13.10.1986 tarihinde Sarayköy ‘de doğdu. İlkokulu Denizli’de orta ve lise eğitimini de Aydın’da tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden üçüncülük ile mezun oldu. 2009 yılında girdiği Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2010 yılında Mülki İdare Amirliği görevine başladı. Adaylık eğitimi kapsamında 1 yıl süre ile İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Sırasıyla Burdur-Tefenni, Denizli-Bozkurt, Kırklareli-Demirköy ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Konya-Hüyük, Kilis-Polateli ve Mardin-Savur ilçelerinde kaymakamlık görevini ifa etti. 23.01.2021 tarihinde Çayeli Kaymakamı olarak göreve başladı. Kaymakam Türker evli ve üç çocuk babasıdır.
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