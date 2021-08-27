Batuhan Bingöl kimdir nereli ve kaç yaşında?

İlçemiz Kaymakamı Batuhan BİNGÖL, 1989 yılında Adana’da doğdu. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nde Maliye Uzman Yardımcısı olarak çeşitli dairelerde görev yaptı. 2015’te İçişleri Bakanlığı’nca açılan kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine Gaziantep Kaymakam Adayı olarak intisap etti.

Kaymakam adaylığı sürecinde Gaziantep’te vilayet stajını, Adana ili Kozan ilçesinde birinci refiklik stajını, Uşak ili Eşme ilçesinde ikinci refiklik stajını tamamladı. Ankara’da Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında teftiş stajını yaptı.

Sırasıyla, Kırklareli ili Vize ilçesi, Tokat ili Artova ilçesi ve Turhal ilçesi ve son olarak Niğde ili Çamardı ilçesinde Bakanlık görevlendirmesi ile Kaymakam Vekili, 2018-2020 yılları arasında Gaziantep ili Oğuzeli Kaymakamı olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığının 2020/362 sayılı atama kararnamesiyle Sincik Kaymakamı olarak atanmış olup 29.07.2020 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.

İlçemiz Kaymakamı “5018 Sayılı Kanunda İç Denetim Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları” konulu Kaymakamlık tezini yazdı. Halen Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Maliye alanında yüksek lisans programına devam etmekte olup, İngilizce bilmektedir.