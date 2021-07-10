Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında?

Galatasaray, TFF 1.Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık mukavele imzaladı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir?

Barış Alper Yılmaz kimdir kaç yaşında?

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Son kanat mevkiinde oynayan Barış Alper sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Barış, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ile 3 maça çıkıp 1 gol attı.yeniakit