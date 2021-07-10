Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında?
Barış Alper kariyeri | Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Barış Alper'in yaşını kariyerini araştırmaya başladı.
Galatasaray, TFF 1.Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık mukavele imzaladı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir?
Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya geldi. Son kanat mevkiinde oynayan Barış Alper sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray'a transfer oldu ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Barış, Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ile 3 maça çıkıp 1 gol attı.yeniakit
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