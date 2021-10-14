Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisinin İsabel'i Pelin Akil Kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatını konu alan ve Akdeniz’in Türk gölü haline gelmesini konu alan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, ilk bölümleri ile bir hayli sevildi. İlginç karakterleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin en çok dikkat çeken karakterlerinden biri ise, İsabel oldu. Venedikli bir ailenin kızı olan ve bir Han işleten Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin İsabel karakteri, Baba Oruç’a olan düşkünlüğü ile de seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. Öte yandan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin İsabel karakteri, ünlü oyuncu Pelin Akil tarafından canlandırılmaya başlandı. Öte yandan Pelin Akil’in oynadığı dizileri görenler, gözlerine inanamadı!

Türkiye’nin ünlü kadınlarından biri olan Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu olan Pelin Akil, Makedonya göçmeni annenin ve Boşnak asıllı babanın çocuğu olarak doğdu. Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum Sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer alan Pelin Akil, ardından televizyon ekranlara gelmeye başladı. Seyircisinin karşısına ilk kez 2008-2011 sezonlarında rol aldığı Arka Sıradakiler dizisinin Zehra’sı olarak gelmeye başlayan Pelin Akil, bu rolü ile iyi bir çıkış yakaladı. Ardından 2012 yılında Kurt Kanunu isimli yapımın Ballı Naciye karakteri ile seyircisinin karşısına çıkan Pelin Akil, 2012’den 2016 yılına kadar Seksenler dizisinin Seçil isimli karakterini canlandırdı. Öte yandan Pelin Akil’in oynadığı bir dizi, hayran kitlesini ikiye katlamasını sağladı!



Suskunlar, Osmanlı Tokadı, Su ve Ateş, İnadına Yaşamak, Kızılelma, Aşktan Kaçılmaz, Saklı, Ne Münasebet, Aile İşi, Deli Aşk, Damat Takımı gibi yapımlarda rol alan Pelin Akil, 2017 yılında rol aldığı Çember dizisi ile de bir hayli beğenildi. Bu dizinin ardından Keşif ve Bittin Sen isimli yapımlarda rol alan Pelin Akil, 2020-2021 sezonunda rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Bahar Sincanlı’sı olarak hayran kitlesini resmen ikiye katladı. Geçtiğimiz sezonunda sonunda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli diziden ayrılan Pelin Akil, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı isimli dizi ile anlaştı.

kaynak:alfa