Baht Oyunu Dizisinin Başrolü Cemre Baysel Kimdir? Cemre Baysel Nerelidir? Cemre Baysel'in Boyu Kilosu Kaç? Cemre Baysel'in Burcu Nedir?

Baht Oyunu 5 Ekim Salı yayınlanan 16. bölümünde neler oldu? Baht Oyunu son bölümü sizler için özetledik.

BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bora ve ailesinin Ada'yı isteme hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ada tarafından reddedilen Bora artık aşka olan inancını kaybetmeye çok yakındır. Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora’nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada’nın karşısına bir engel çıkar. Kaderin cilvesi bu olayla Ada'nın işten ayrılmasına engel olur. Bir diğer yandan da Ada ile Tuğçe arasında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olur.

Ada ve Tuğçe’ye bir vakfın düzenlediği ödül töreni için adaydırlar. Böylelikle Ada, kendini kanıtlamak için var gücüyle çalışmaya başlar. Yeni yazısının peşine düşen Ada, bir anda ortadan kaybolur. Herkes telaşla Ada’yı ararken Ada’nın başı büyük bir beladadır.

CEMRE BAYSEL KİMDİR?

Cemre Baysel 5 Şubat 1999 doğumlu İzmirli Türk oyuncu. Cemre Baysel 1.66 boyunda 53 kilodur. Cemre Baysel Kova burcudur.

Baysel, Ege Üniversitesi’nde sanat eğitimi aldı. Televizyona ilk çıkışını 2014 yılında Yeşil Deniz'de yardımcı bir rolle yaptı. Daha sonra 2017 yılında İsimsizler dizisinde bir süre yer aldı. Ardından tarihi drama Payitaht: Abdülhamid dizisinde Firuze rolünde oynadı. 2018-2019 yılları arasında Elimi Bırakma dizisindeki yardımcı rolüyle ön plana çıktı. Daha sonra suç drama dizisi Ramo'da küçük bir rolü vardı. 2020 yılında Sol Yanım dizisinde rol aldı. 2021 yılında romantik komedi dizisi Baht Oyunu’nda Aytaç Şaşmaz’ın karşısında başrolde yer aldı.

kaynak:wikipedia,kanald