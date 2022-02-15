Baba dizisi Şahika Saruhanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Baba dizisinin ilk bölümü ilgiyle izlendi ve dizi oyuncuları da merakla araştırılıyor. Peki dizi oyuncularından Şahika aslen kimdir? Kaç yaşında?

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Kimdir?

1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Lise eğitimi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesinde hukuk eğitimi aldı. Üniversite yıllarında, özel tiyatro ve sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk kariyerine başlayan Bayat, pek çok dizi ve filmde yer aldı.