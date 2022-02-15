Baba dizisi Kübra Saruhanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Baba dizisi ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Dizi oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Peki oyunculardan Kübra Saruhanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1998 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen güzel isim Damlasu İkizoğlu aslen Antalya doğumludur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır.

Günümüze kadar bir çok tiyatro oyununda başarı ile sahne almıştır.