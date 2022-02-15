Baba dizisi Kübra Saruhanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Baba dizisi ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Dizi oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Peki oyunculardan Kübra Saruhanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Baba dizisi ilk bölümüyle reytinglerde yerini almayı başardı. Dizi oyuncuları da araştırılmaya başlandı. Peki oyunculardan Kübra Saruhanlı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
DAMLASU İKİZOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
1998 yılının Temmuz ayında dünyaya gelen güzel isim Damlasu İkizoğlu aslen Antalya doğumludur. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunudur. Ayrıca Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Kamera önü oyunculuk ve Temel Oyunculuk eğitimi ile BiTiyatro Atölyesi Oyunculuk Eğitimi ve Cihangir Atölyesi Sahnesi Oyunculuk eğitimlerini tamamlamıştır.
Günümüze kadar bir çok tiyatro oyununda başarı ile sahne almıştır.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|24
|52
|2. 1461 Trabzon FK
|24
|52
|3. Sivas Belediyespor
|24
|45
|4. Bodrumspor
|24
|44
|5. Çorum FK
|24
|43
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|24
|43
|7. Silahtaroğlu Vanspor FK
|24
|42
|8. Somaspor
|24
|41
|9. Afjet Afyonspor
|24
|38
|10. Ankaraspor
|24
|35
|11. İnegölspor
|24
|31
|12. Serik Belediyespor
|24
|30
|13. Etimesgut Belediyespor
|24
|29
|14. Diyarbekirspor
|24
|28
|15. Adıyaman FK
|24
|28
|16. Sarıyer
|24
|23
|17. Turgutluspor
|24
|23
|18. Ergene Velimeşespor
|24
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|24
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|24
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|24
|48
|3. Adana Demirspor
|25
|41
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|25
|28
|15. Antalyaspor
|25
|28
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|25
|26
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|23
|46
|3. Erzurumspor
|23
|42
|4. Eyüpspor
|22
|40
|5. Bandırmaspor
|23
|39
|6. İstanbulspor
|22
|39
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Manisa Futbol Kulübü
|23
|29
|10. Gençlerbirliği
|23
|29
|11. Boluspor
|21
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|23
|27
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|24
|54
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|25
|41
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Leicester City
|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
|13. Crystal Palace
|24
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|21
|14