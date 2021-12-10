Aziz dizisi Kenan kimdir? Eren Hacısalihoğlu kimdir? kaç yaşında, nereli?

Aziz dizisinin oyuncularının kim olduğunu herkes merak ediyor. İzleyici kitlesi bir hayli fazla olan dizinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Dizi başrol oyuncuları kimlerdir saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı?

EREN HACISALİHOĞLU KİMDİR?

Eren Hacısalihoğlu, 5 Haziran 1986 tarihinde Trabzon´un Akçaabat ilçesinde doğmuştur.

Eğitimini Haliç Üniversitesinde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yayınlanan Mavi Kelebekler dizisiyle yaşamıştır.

