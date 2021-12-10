Aziz dizisi Hatice Ana kimdir? Meral Çetinkaya kimdir? kaç yaşında, nereli?

Aziz dizisinin oyuncularının kim olduğunu herkes merak ediyor. İzleyici kitlesi bir hayli fazla olan dizinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Dizi başrol oyuncuları kimlerdir saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı?

MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Meral Onuktav Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da doğmuştur.

Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı. Meral Çetinkaya, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.

