Aziz dizisi Galip Payidar kimdir? Ahmet Mümtaz Taylan kimdir? kaç yaşında?

Aziz dizisinin oyuncularının kim olduğunu herkes merak ediyor. İzleyici kitlesi bir hayli fazla olan dizinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Dizi başrol oyuncuları kimlerdir saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı?

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan (d. 12 Eylül 1965, Ankara), Türk oyuncu ve yönetmen.

İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

