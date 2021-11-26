Aziz dizisi Efnan kimdir? Simay Barlas kimdir ?

Aziz dizisi büyük ilgi görüyor. Peki Aziz dizisi oyuncuları kimler dizi çekimleri nerede yapılıyor dizi başrol oyuncuları kimler dizinin konusu nedir?

SİMAY BARLAS KİMDİR?

17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Simay Barlas, Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olmuştur.

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde yer almıştır.Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, şimdilerde Aziz dizisinde Efnan karakterine hayat vermektedir.

23 yaşındaki güzel oyuncu, 1.66 metre boyunda, 47 kilo ve Boğa burcudur.