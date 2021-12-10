Aziz dizisi Delege Pierre kimdir? Fırat Tanış kimdir? kaç yaşında, nereli?

Aziz dizisinin oyuncularının kim olduğunu herkes merak ediyor. İzleyici kitlesi bir hayli fazla olan dizinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Dizi çekimleri nerede yapılmıştır? Dizi başrol oyuncuları kimlerdir saat kaçta hangi kanalda başlayacak? Dizinin yeni fragmanı yayınlandı mı?

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Tam adı Nuri Fırat Tanış'dır. Gürcistan; Ahıska kökenli ve annesi babası terzi olan Fırat Tanış ailenin en küçük çocuğudur.



Liseyi Mehmet Beyazıd Lisesi'nde okudu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan sanatçı, tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıd Lisesi'nde başladı.18 Kas 2021