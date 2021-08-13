Aysun Kayacı'nın son halini görenler şaştı kaldı, Aysun Kayacı kimdir, nereli ve eşi kim?

Aysun Kayacı kimdir, son hali nasıl? Türkiye'de bir döneme damga vuran mankenleri arasında yer alan Aysun Kayacı geçtiğimiz yıllarda eşi ile birlikte yurtdışına yerleşmişti. 2012 yılında Efe Kapancı ile dünya evine giren Aysun Kayacı o zamandan beri Londra'da yaşıyordu. Eski manken Aysun Kayacı eşi ile birlikte Bodrum'a tatile geldi. Uzun yıllar boyunca magazin basınının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Aysun Kayacı'nın son hali ise şaşkınlık yarattı. Peki Aysun Kayacı kimdir, son hali nasıl? Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı kimdir?

Aysun Kayacı ve eşi Efe Kapancı bugün en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de uzun yıllar mankenlik yapan ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Aysun Kayacı, 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenerek yurt dışına yerleşmişti. Londra'da yaşayan eski manken eşi ile birlikte Bodrum'a tatile geldi. Aysun Kayacı’yı yeniden magazin basınında görenler ise Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı kim ne iş yapıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

AYSUN KAYACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Eser Yenenler'in Hastalığı Ne? Neden Hastanelik Oldu?

Eser Yenenler'in Hastalığı Ne? Neden Hastanelik Oldu?

Aysun Kayacı, 20 Mayıs 1979 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Henüz 15 yaşında fuarlarda stand görevlisi olarak çalışmaya başlayıp mankenlik hayatına adım atan Aysun Kayacı, uzun süre mankenlik ve modellik yaptıktan sonra 2000'li yıllarda zehirli çiçek dizisinde rol alarak oyunculuğa adım attı. 2004 yılında yılın en iyi manken ödülünü alan Aysun Kayacı, 2005 yılında Çatkapı dizisinde 2006 yılında ise bir dönem çok ses getiren Doktorlar dizisinde rol aldı. 2017 yılında ise sessiz gemiler adlı dizide oynayan Aysun Kayacı Kısık Ateşte 15 Dakika adlı sinema filminde de bir şarkıcıya hayat verdi. Aysun Kayacı 2007-2008 yıllarında Pepsi'nin ses getiren reklam filminde rol almıştı. Yeditepe Üniversitesi Tarih bölümünde eğitim gören ünlü manken 2009 yılında mezun oldu. Uzun süre dizi oyunculuğuna devam eden güzel manken NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol isimli televizyon programını sundu. Aysun Kayacı son olarak Haldun Dormen ile birlikte özel bir televizyon kanalında şarkı yarışması sunuculuğu yaptı.





aysun-kayaci-kimdir-kac-yasinda-esi-kim-aysun-kayacinin-son-halini-gorenler-sasti-kaldi-2

AYSUN KAYACI'NIN EŞİ EFE KAPANCI KİMDİR NE İŞ YAPIYOR?

Türkiye'de bir döneme damga vuran manken Aysun Kayacı 27 Ekim 2012 tarihinde bankacı Efe Kapancı ile evlenerek dünya evine girdi. O günden sonra medyadan uzak yaşamaya başlayan güzel manken Londra'da hayatına devam ediyor. Aysun Kayacı'nın eşi Efe Kapancı hakkında çok detaylı bilgi bulunmuyor. Sadece bankacı olduğu biliniyor ve eşi ile birlikte Londra'da yaşadığı basında yer alıyor. Aysun Kayacı ve Efe Kapancı ile evlendikten 19 yıl sonra Türkiye'ye Bodrum'a tatil için geldi ve görüntülendi.

kaynak:ilan365