Ayşe Lülecioğlu kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Show Tv ekranlarının en beğenilen Ender Saraçoğlu'nun sunduğu sağlık programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada önemli konuların ele alındığı programın konukları kimlerdir? Hangi konulara değinilecek? Ender Saraçoğlu ile sağlık programı saat kaçta, ne zaman başlıyor?

AYŞE LÜLECİOĞLU KİMDİR?

Ayça Lülecioğlu Konuşma Bozuklukları Uzmanı Odyoloji ve Konuşma bozuklukları yüksek lisans derecesine sahip olup halen doktora programına devam etmektedir. 1997 yılından beri ve çocuklarda ve yetişkinlerde görülen işitme, ses ve konuşma problemlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve rehabilitasyonu alanlarında klinisyen ve klinik eğitimci olarak çalışmaktadır.

