Ayşe Dinçer kimdir kaç yaşında nereli? Sabahların Sultanı Ayşe Dinçer kimdir kaç yaşında nereli?

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AYŞE DİNÇER KİMDİR?

Ayşe Dinçer, 1977 yılında dünyaya geldi. Sanatçı Ayşe Dinçer, müzik severler tarafından Ankaralı Ayşe olarak tanınmaktadır. Aslen Mersinli olduğunu ancak Ankara'da doyduğunu belirten Ayçe Dinçer, "Artık Ankara'lıyım" diyerek bu konuya açıklık getirmişti.